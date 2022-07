Robin, Hindi Magpapa-'Webster' sa Senado

Hindi ako magpapatalo kay Webster. Ito ang tiniyak ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa kabila ng patuloy niyang pagsisikap para mag-adjust sa kanyang papel bilang miyembro ng Senado.

Ani Padilla, patuloy niyang gagamitin ang wikang Filipino sa mga pagdinig at iba pang opisyal na kaganapan sa Senado, sa halip na gamitin ang wikang Ingles - lalo na ang mga salitang malalim ang Ingles o "pang-dictionary."

"Opo, hindi na ako magpapanggap. Mahirap magpapanggap kang si Webster," ani Padilla sa panayam nitong Huwebes, nang tanungin siya kung itutuloy niya ang paggamit ng Tagalog sa mga pagdinig sa Senado.

Ipinunto ni Padilla na bagama't Tagalog ang salita ng mga senador sa loob ng lounge, paglabas sa plenaryo ay "Amerikano" na ang wika.

Sinusulong ni Padilla ang paggamit ng Filipino sa opisyal na dokumento ng pamahalaan, sa pamamagitan ng panukalang batas.

Nguni't tuloy pa rin si Padilla sa pag-adjust sa paggamit ng Ingles sa kasalukuyang komunikasyon ng Senado.

Aniya, isang paraan dito ay ang pagbasa ng journal at pagpapa-briefing sa staff niya para maintindihan ang pinagusapan sa regular na sesyon.

Diniin din ni Padilla na magiging independent na senador siya - bagama't suportado niya ang mga panukalang batas ng administrasyon, hindi siya papayag kung nakita niyang "hindi pabor sa tao" ang panukala.

Robin Won't Fall 'Victim' to Webster in Senate

While he will continue to adjust to his role as lawmaker, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla will not allow himsef to fall "victim" to "Webster" in the Senate.

Padilla said Thursday that he will continue to use Filipino during hearings and other official events in the Senate, instead of English - especially words whose meanings have to be looked up in the dictionary.

"Opo, hindi na ako magpapanggap. Mahirap magpapanggap kang si Webster (Yes I won't pretend to understand high-sounding words. I won't pretend to be Webster)," Padilla told reporters when asked if he will continue using Tagalog in hearings and other Senate functions.

Besides, he noted that while senators converse in Tagalog in the senators' lounge, they sound like "Americans" once in the plenary.

Earlier, Padilla filed a bill seeking the use of Filipino and English as official languages in official government documents.

On the other hand, Padilla said he will continue to adjust to the use of English in Senate functions, including reading the journal and having his staff brief him on what happened during the previous day's session.

Also, Padilla maintained he will remain an independent lawmaker though he is generally supportive of the legislative measures sought by the administration. He said he will not agree to measures that are "anti-people."