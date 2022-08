Press Release

August 11, 2022 PINUNO'S STATEMENT ON THE DEMISE OF LYDIA DE VEGA Isang malungkot na balita ang pagpanaw ng isa sa pinakamahusay na atletang Pilipino na si Lydia De Vega. Nakikiramay ako sa pamilya at mahal sa buhay ni Lydia. Gusto ko ring ipaabot ang pasasalamat at pagkilala sa atletang nagbigay ng napakaraming karangalan sa ating bansa. Nakakalungkot na ginupo ng sakit si Lydia pero kahit kailan, hindi mabubura ang iniwan nyang alaala ng galing at husay ng pagiging isang atleta Pilipino. Paalam at salamat, Lydia De Vega. Saludo kami sa iyo!