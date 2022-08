Press Release

August 15, 2022 Tulfo: PH national security now severely compromised due to rampant power outages nationwide Senator Idol Raffy Tulfo has warned that the longstanding and persistent power outages in different provinces continue to threaten the country's national security. In his program "Wanted sa Radyo" aired on Friday, Aug. 12, Tulfo said that the government's failure to properly address the recurring long periods of brown outs could seriously affect the maintenance of peace and order in the country. "Itong patuloy na pagba-brownout sa ibat-ibang panig ng Pilipinas is becoming a serious national security threat. This has to be addressed because terrorists, insurgents and other criminal elements could take advantage of the situation," he said. "Maaring i-tyempo ng mga masasamang loob na gumawa ng terroristic acts and other criminal activities tuwing brownout kaya kailangan nating tutukan at pigilan ang isyung ito na winalang bahala lang po ng ating kinauukulan, bago pa ito lumala," added Tulfo, the Chairperson of the Senate Committee on Energy. Since being elected as Chairperson of the Senate Committee on Energy recently, Tulfo has already called out officials from underperforming electric cooperatives like Oriental Mindoro Electric Cooperative (ORMECO), as he vowed to get to the bottom of the problems on power outages. In fact, he already filed Senate Resolution (PSR) No. 107 calling for a probe into the rotational blackouts in different parts of the country, as well as the rising cost of electricity amid these power interruptions. In expressing his alarm, Tulfo added: "Maaring lusubin o i-overrun ng mga insurgents, terrorists at iba pang mga criminal elements ang mga police stations, military outposts, and other government facilities. Itse-tsempo lamang nila ang aksyon nila tuwing mayroong unaanounced brownout." Tulfo is also alarmed at the adverse effect of persistent and rotational brownouts to the health and safety of the Filipinos, especially the poor. "Malaki ang banta nito sa kaligtasan ng mga mahihirap nating kababayan, partikular na sa mga pasyente sa mga ospital, clinics, o centers na walang generator. Buhay ng mga pasyente na nasa kalagitnaan ng medical procedures ang nalalagay sa panganib tuwing magkakaroon ng unannounced brownout," he said. Under his watch, Tulfo reiterated that he will do everything in his power to lessen the suffering of Filipino consumers and protect national security. "Ayoko pong dumating 'yung panahon na magigising tayo sa isang umaga na iba na ang namumuno sa ating bayan dahil tayo ay nalusob na ng foreign elements dahil sa kapabayaan sa isyu of national concern," he said. Additionally, Tulfo stated: "Magmula nang naging Chairman ako ng Energy Committee, ang dami akong nakitang mga katiwalian sa enerhiya sa ating bansa and atin po yang ibubunyag sa mga darating na senate hearing and i will make sure na magkakaroon ng live coverage ang lahat ng mga pandinig para sa kaalaman ng publiko." Tulfo is set to start the Senate investigation on the recurring problems on power outages in far-flung areas this coming week. FILIPINO Babala ni Idol Raffy, pwedeng pagsamantalahan ng terorista ang laganap na brownout Nagbabala si Senator Idol Raffy Tulfo na ang laganap na brownout sa iba't-ibang probinsya ay nagdudulot ng malaking banta sa pambansang seguridad. Sa kanyang programang "Wanted sa Radyo" na ipinalabas noong Biyernes, Agosto 12, sinabi ni Tulfo na ang kapalpakan ng mga ahensya ng gobyerno na matugunan ang paulit-ulit na problema sa brownout ay maaaring makaapekto sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. "Itong patuloy na pagba-brownout sa ibat-ibang panig ng Pilipinas is becoming a serious national security threat. This has to be addressed because terrorists, insurgents and other criminal elements could take advantage of the situation," aniya Tulfo. "Maaring i-tyempo ng mga masasamang loob na gumawa ng terroristic acts and other criminal activities tuwing brownout kaya kailangan nating tutukan at pigilan ang isyung ito na winalang bahala lang po ng ating kinauukulan, bago pa ito lumala," dagdag pa ni Tulfo na namumuno sa Komite ng Enerhiya sa Senado. Mula nang mahalal bilang Chairperson ng Komite ng Enerhiya, nakausap at napagsabihan na ni Tulfo ang ilang opisyales mula sa mga electric cooperatives, tulad ng ng Oriental Mindoro Electric Cooperative (ORMECO) dahil sa kapalpakan nilang ayusin ang problema sa kuryente sa kanilang nasasakupan. Kamakailan lamang ay inihain niya ang Senate Resolution (PSR) No. 107 na naglalayong imbestigahan ang rotational blackouts at pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa. Magsisimula na ang imbestigasyon ni Sen. Idol sa Senado nitong buwan. Sinabi din ni Tulfo na "Maaring lusubin o i-overrun ng mga insurgents, terrorists at iba pang mga criminal elements ang mga police stations, military outposts, and other government facilities. Itse-tsempo lamang nila ang aksyon nila tuwing mayroong unaanounced brownout." Naalarma rin si Tulfo sa masamang epekto ng paulit-ulit at rotational brownout sa kalusugan at kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. "Malaki ang banta nito sa kaligtasan ng mga mahihirap nating kababayan, partikular na sa mga pasyente sa mga ospital, clinics, o centers na walang generator. Buhay ng mga pasyente na nasa kalagitnaan ng medical procedures ang nalalagay sa panganib tuwing magkakaroon ng unannounced brownout," aniya Tulfo. Muling iginiit ni Tulfo na gagawin niya ang kanyang makakaya para masolusyunan ang problema sa kuryente at protektahan ang seguridad ng bansa. "Ayoko pong dumating 'yung panahon na magigising tayo sa isang umaga na iba na ang namumuno sa ating bayan dahil tayo ay nalusob na ng foreign elements dahil sa kapabayaan sa isyu of national concern," saad niya. "Magmula nang naging Chairman ako ng Energy Committee, ang dami akong nakitang mga katiwalian sa enerhiya sa ating bansa and atin po yang ibubunyag sa mga darating na senate hearing and i will make sure na magkakaroon ng live coverage ang lahat ng mga pandinig para sa kaalaman ng publiko," dagdag niya.