Press Release

August 25, 2022 PAUNANG PANANALITA MULA SA TAGAPANGULO

Senator Robinhood "Robin" C. Padilla

ORGANIZATIONAL MEETING OF COMMITTEE ON CULTURAL COMMUNITIES AND MUSLIM AFFAIRS

AGOSTO 25, 2022 Ngayong katapusan ng Agosto, itong huling linggo ay ipinagdiriwang natin ang pakikipaglaban ng ating mga ninuno laban sa mga dayuhan. At yan po nag-umpisa ng Aug 19 hanggang Aug 29, yan po ang unang bugso ng pakikipaglabanan ng Katipunero, ng Katipunan, at diyan yan sa Pinaglabanan. Bakit ko po ito binabanggit? Ang pag-aalaga sa ating mga katutubo at sa mga nauna rito sa bansang Inang Bayan Pilipinas, sa mga Muslim, ito po ang tinatawag nating totoong kalayaan. Sapagka't hindi po natin pwedeng sabihin na meron tayong kalayaan dito sa bayan natin kung tayo mismo ay naging mga lokal na mananakop. Kung tayo po mismo ngayon na nagsisilbi sa Inang Bayan tayo mismo ang pumupukaw ng kalayaan ng ating katutubo, para saan pa ang pakikipaglaban ng ating mga bayani? Kaya napakahalaga po ng kumite na ito na isinagawa para sa kapakanan ng mga katutubo at ng mga Muslim sapagka't ito ang simbolismo ng kalayaan, sapagka't pagka hindi natin ihinaon sa kahirapan ang ating kababayang katutubo at hindi nila tinamasa ang yaman nila sa sarili nilang mga lupa, ibig sabihin noon, wala pong kalayaan dito sa ating Inang Bayan. Naglolokohan lang po tayo. Kung may dapat unang makinabang sa progreso sa pag-unlad ng bayan natin, dapat ang mga katutubo ang mga unang makatamasa sapagka't sila ang nagmamay-ari ng bayang ito. Bago tayo dumating dito, mga multi-cultural, bago tayo naghari dito ay sila po ang nauna dito. Akin ang karangalan na maging Tagapangulo ng komiteng ito -- na siya ring titindig na representante ng ating mga cultural communities at mga kapatid nating mga Muslim sa Mataas na Kapulungan. Lingid sa kaalaman ng lahat -- nang itanong sa akin ng kagalang-galang na Senate President Juan Miguel Zubiri kung bukas ako sa pagtanggap upang maging Chairperson ng Committee on Cultural Communities, agad kong ipinarating ang aking kahilingang mapasama sa saklaw ng ating Komite ang usaping patungkol sa ating mga kapatid na Muslim. Kung kaya't nagpapasalamat tayo na sa aksyon ng ating mahal na Senate President at sa bisa ng pag-abruba ng ating mga kasamahan ay nagkaroon ito ng katuparan. Sa kabila ng mga progreso natin bilang sambayanan, nakalulungkot isipin na mayroon pa ring mga naitatalang salaysay ng diskriminasyon, pang-aabuso sa mga tinatawag na ancestral domains, kawalan ng access sa mga programang lipunan, at iba pang problemang hinaharap ng mga miyembro ng ating mga cultural communities. Bago pa man ako mailuklok bilang Senador ng Republika, matagal ko na pong adbokasiya ang pagpapahalaga at pangangalaga sa ating mga IP communities sapagka't naniniwala ako sa napakahalagang papel ng ating mga katutubo sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kung kaya't nararapat lamang na sila ay bigyan natin ng importansya na kasing-lebel ng iginagawad natin sa iba't-ibang sektor ng ating lipunan. Bilang kinatawan ng Muslim communities sa Senado, dala ko sa aking mga balikat ang makabuluhang layunin na iangat ang antas ng pamumuhay at tugunan ang mga isyu sa mga polisiyang nakakaapekto ng ating mga kapatid. Makakaasa ang ating kababayan na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang siguruhing magiging produktibo ang ating komite. Maraming maraming salamat po. Shukran. Alhamdulillah. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=y43qN8YnLIk