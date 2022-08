PINUNO RESO CONGRATULATES PH DELEGATION ON 'OUTSTANDING PERFORMANCE' IN SKATE ASIA 2022

Pinuno Senator Manuel "Lito" Lapid has filed a resolution congratulating and commending the Philippine delegation on its "outstanding performance" in Skate Asia 2022.

In his resolution, Senator Lapid noted how the entire Philippine delegation performed commendably and remarkably during Skate Asia 2022 which was held from August 6 to August 14, 2022 in Kuala Lumpur, Malaysia.

"Talaga pong nakakatuwa ang sunod-sunod na pagkapanalo ng ating mga atletang Pinoy sa iba't ibang larangan ng sports. Ito pong napakagandang pagganap ng buong delegasyon ng Pilipinas, sa kabila ng kahirapan sa paghahanda at pagsasanay sa gitna ng pandemya, ay nararapat lang na kilalanin at bigyang papuri dahil sa kanilang pagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa 'Pinoy Pride', pagbibigay inspirasyon sa sambayanang Pilipino at sa pagpapakita sa mundo ng walang tigil na diwa ng kahusayan ng Pilipino," Lapid said.

The resolution highlighted that Team Philippines' delegation of 13 skaters were able to bag a total of 45 medals, including 28 golds, 13 silvers, and 4 bronze medals from the skating competition.

"Nawa'y ang pagkilalang ito ay magsilbing paalala sa ating mga Pilipinong atleta na ang pamahalaan at ang buong bansang Pilipino ay walang sawang sumusuporta at kasama nila sa tuwing sila ay lumalaban at kumakatawan sa ating bansa sa ano mang pandaigdigang kompetisyon," Lapid added.

The medals were brought home by:

Erphy Claire Mackenzie, 6 Gold medals; Dawn Jasmine Gothong, 5 Gold medals, 1 Silver medal; Stacia Katherine Lee, 3 Gold medals; Jodi Catherine Dino, 2 Gold medals, 2 Silver medals; Anicka Shanel Tan, 2 Gold medals, 1 Silver medal, 1 Bronze medal; Eriana Ericka Tan, 2 Gold medals, 1 Silver medal; Shekinah Vianne Angeles; Caitlin Geci Cos, 2 Gold medals, 1 Silver medal; Sophia Vielle Triste, 2 Gold medals, 1 Bronze medal; Nadine Adrianna How Ong, 1 Gold medal, 2 Silver medals, 1 Bronze medal; 1 Gold medal, 2 Silver medals; Nicole Alessandra How Ong, 1 Gold medal, 2 Silver medals; Elisha Rae Villanueva, 1 Gold medal, 1 Bronze medal; and Natasha Alisson How Ong, 1 Silver medal.