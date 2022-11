Press Release

October 26, 2022 Gatchalian proposes an agriculture information system for adequate supply of farm products Senator Win Gatchalian is seeking the establishment of an agriculture information system (AIS) to help ensure an adequate supply of farm products, boost agricultural output, and reduce poverty down the line. "The government needs to provide the infrastructure and the mechanism that would enable our farmers to sell their output where there is demand. Our vision is to help our farmers find their markets as this is key in reducing poverty in the country," Gatchalian said, as he filed Senate Bill No. 1374. The proposed measure provides for the creation of the AIS, to be managed by the Department of Agriculture (DA), which will serve as a dynamic online computer database where information on the demand for specific agricultural and fisheries commodities is gathered and uploaded simultaneously with the production data from farmers in every barangay. As envisioned, the AIS shall merge and synchronize agricultural data from different sources into a cohesive database designed to facilitate linkages from the farm to the intended consumers, including global markets. "Inaasahan natin na sa pamamagitan ng pagtatatag ng AIS, mas magiging maayos ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at makakatulong na solusyunan ang problema ng kagutuman sa bansa," Gatchalian added. According to Gatchalian, the measure supports the administration's goal of ensuring food security, especially during emergencies as the country builds a stronger economy. The measure is also in line with a commitment made by the DA to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) that it would push for the digitalization of the agriculture sector to achieve its goals of reducing poverty and attaining food security. Gatchalian said the proposed AIS was inspired by the Municipal Agricultural Information System developed by the local government of Mina, Iloilo which collects, sorts, evaluates, and utilizes agricultural data on farmers, their families, their activities, land, crop, and livestock production in real-time. Accurate information on any commodity produced in Mina serves as inputs for farmers to market their products outside of their municipality, ensuring them they get better prices for their products, which redound to improved and stable income for them. Gatchalian iminungkahi ang agriculture information system para sa sapat na suplay ng pagkain Hangad ni Senator Win Gatchalian ang pagtatatag ng isang agriculture information system (AIS) upang makatulong na matiyak ang sapat na suplay ng mga produktong pang agrikultura at mabawasan ang kahirapan. "Kailangan ng gobyerno na magtatag ng imprastraktura at mekanismo na magbibigay-daan sa mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng anumang partikular na agricultural products. Ang misyon ay tulungan ang ating mga magsasaka na mahanap ang kanilang mga pamilihan dahil ito ay susi upang mabawasan ang kahirapan sa bansa," sabi ni Gatchalian, kaugnay ng inihain niyang Senate Bill No. 1374. Ang panukalang batas ay magbibigay daan sa paglikha ng AIS, na pamamahalaan ng Kagawaran ng Agrikultura (DA), na magsisilbing isang online database kung saan makikita ang lahat ng impormasyon hinggil sa mga ibinebentang agricultural at fisheries commodities. Ito rin ay ia-upload nang sabay-sabay kasama ng mga impormasyon na magmumula sa mga magsasaka sa bawat barangay. Ani Gatchalian, pagsasama-samahin ang lahat ng makukuhang data at ilalagay sa isang database para mas madali ang ugnayan sa pagitan ng farm sources at mga mamimili, kabilang na ang pandaigdigang merkado. "Inaasahan natin na sa pamamagitan ng pagtatatag ng AIS, mas magiging maayos ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at makakatulong na malutas ang problema ng kagutuman sa bansa," dagdag ni Gatchalian. Ayon pa sa mambabatas, sinusuportahan ng panukalang batas ang layunin ng kasalukuyang administrasyon na tiyakin ang food security, lalo na sa panahon ng emergency habang ang bansa ay unti-unting bumabangon mula sa epekto ng pandemya. Ang panukala ay alinsunod din sa pangako ng DA sa United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) na isusulong nito ang digitalization ng sektor ng agrikultura upang makamit ang mga layunin na bawasan ang kahirapan at makamit ang seguridad sa pagkain. Sinabi ni Gatchalian na ang panukalang AIS ay hango sa Municipal Agricultural Information System na binuo ng lokal na pamahalaan ng Mina, Iloilo na kumukolekta, nagsusuri, at gumagamit ng mga datos ng agrikultura para sa mga magsasaka, kanilang mga pamilya, mga aktibidad, lupa, mga pananim, at iba pa. Naging matagumpay ang ganitong sistema sa naturang lugar upang maibenta nila ang kanilang mga ani sa labas ng kanilang komunidad na nagbibigay sa kanila ng mas magandang presyo sa kanilang mga produkto at mas maayos na kita na inuuwi nila sa kanilang mga pamilya.