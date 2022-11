STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON OPTIONAL WEARING OF FACE MASKS IN CLASSROOMS

Walang mawawala kung magmamask ang mga bata sa school.

Getting our kids back to the classrooms is an important part of addressing our education crisis. It has taken us almost 3 years to open up our schools. Tungkulin nating panatilihing ligtas ang mga bata sa ating paaralan at pataasin ang kumpiyansa ng magulang sa pagpapanatiling bukas ang mga paaralan.

Bagaman pwede naman talagang i-align sa national policy ang boluntaryong pagsusuot ng face mask, dahil sa kalagayan at limitasyon ng ating mga eskwelahan, lalo na sa pampublikong paaralan, we strongly encourage that schools be given flexibility in adopting optional facemask policies as part of their safety protocols and mechanism.

Pinapaalalahanan natin ang publiko na ang pagsusuot ng face mask, ang pagpapabukana o pagpapa-booster ay subok ng pamamaraan para makaiwas sa malubhang COVID-19 infection at hospitalization. Napakamahal magpa-ospital at mas maigi mag-face mask.