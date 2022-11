Press Release

November 14, 2022 Gatchalian urges govt: Ensure that poorest consumers are actual beneficiaries of electricity lifeline subsidy Following the recent signing of the Implementing Rules and Regulations (IRR) of Republic Act (RA) No. 11552 or the Act Extending and Enhancing the Implementation of the Lifeline Rate until 2050, Senator Win Gatchalian called on the government to ensure that marginalized consumers are the actual beneficiaries of the electricity lifeline rate subsidy. Gatchalian emphasized that while the law intends to provide assistance in the form of subsidy to those living below the poverty line, the executive department needs to ensure that targeted beneficiaries are those who will actually benefit from the subsidy. The ongoing review of the list of the government's Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) bodes well with the implementation of the law, particularly in the determination of beneficiaries of the government subsidy, the senator pointed out. "Ang panawagan ko lang sa gobyerno ay tiyakin na ang dapat makinabang sa subsidiyang ito ay ang mga tunay na benepisyaryo o yung mga pinakamahihirap nating kababayan. Inaasahan na ang patuloy nating pagbibigay ng subsidiya ay magbibigay sa kanila ng kaluwagan sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang buwanang bayarin sa bahay," Gatchalian said. The IRR for RA 11552 was recently approved by the Energy Regulatory Commission (ERC), the Department of Energy (DOE), and the Department of Social Welfare and Development (DSWD). The measure, which was signed into law in May 2021, essentially extended the lifeline rate allowing the country's marginalized electricity consumers to avail of and benefit from the lifeline rate for a much longer time. Under the law, qualified marginalized end-users include 4Ps beneficiaries and those who have been certified and continually validated as such by their power distribution utility based on the criteria determined by the ERC. Gatchalian, who serves as vice-chair of the Senate Committee on Energy, emphasized that the extension of the provision of government subsidy for marginalized electric consumers is more meaningful given economic uncertainties brought by a succession of crises that include the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict. Gatchalian: Ilaan ang electricity lifeline subsidy sa mga aktwal na benepisyaryo Kasunod ng paglagda kamakailan ng Implementing Rules and Regulations (IRR) ng Republic Act (RA) No. 11552 o ang Act Extending and Enhancing the Implementation of the Lifeline Rate hanggang 2050, nanawagan si Senador Win Gatchalian sa gobyerno na tiyakin na ang mga pinakamahihirap na Pilipino ang talagang makikinabang sa lifeline rate subsidy. Hanggang ngayon kasi ay inaayos pa at hindi pa naa-update ang listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng pamahalaan na tumutukoy sa mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa na dapat makinabang sa mga subsidiya o ayuda. Pinangangambahan na baka mailaan sa iba at hindi sa mga aktwal na benepisyaryo ang naturang ayuda sa kuryente. Sa ilalim ng batas, ang mga kwalipikadong marginalized end-user ay kinabibilangan ng mga benepisyaryo ng 4Ps at kinikilala ng mga power distribution utility na nasa ganoong katayuan batay sa pamantayang itinakda ng Energy Regulatory Commission o ERC. "Ang panawagan ko lang sa gobyerno ay tiyakin na ang dapat makinabang sa subsidiyang ito ay ang mga tunay na benepisyaryo o yung mga pinakamahirap nating kababayan. Inaasahan na ang patuloy nating pagbibigay ng subsidiya ay magbibigay sa kanila ng kaluwagan sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang mga gastusin sa bahay," sabi ni Gatchalian. Ang kalalagdang IRR para sa RA 11552 ay inaprubahan ng Energy Regulatory Commission (ERC), Department of Energy (DOE), at Department of Social Welfare and Development (DSWD). Isinabatas noong Mayo 2021 ang RA 11552 na nagpapalawig ng subsidiya sa mas mahabang panahon para sa mga Pilipinong nasa below poverty line o itinuturing na marginalized na konsyumer ng kuryente sa bansa. Binigyang diin ni Gatchalian, na nagsisilbing vice-chair ng Senate Committee on Energy, na ang pagpapalawig ng probisyon ng subsidy ng gobyerno para sa mga marginalized electric consumers ay makabuluhan dahil sa kawalan ng katiyakan sa ekonomiya na dala ng sunud-sunod na krisis bunga ng epekto ng pandemya at ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine.