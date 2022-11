Sen. Raffy Tulfo's Statement on Istanbul Explosion

Sa personal na pakikipag-ugnayan ng aking Opisina sa DMW at DFA, aming nakumpirma na wala tayong mga kababayan na nasaktan o nadamay sa insidente ng pagsabog sa Istanbul, Turkey na ikinasawi ng anim na indibidwal at ikinasugat ng 81 katao.

Bagama't ligtas ang tinatayang 4,000 OFWs sa Turkey, patuloy tayong nakamonitor sa sitwasyon sa bansa upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa ating mga kababayan abroad.

The situation of migrant workers in Turkey is fraught with too much danger that's why I implore the DMW and DFA to prepare for a contingency plan should this situation escalate. Dapat handa tayong i-evacuate ang OFWs kung kinakailangan.

Sa aking karanasan sa pagtulong sa mga OFWs sa nakaraang dalawang dekada, madalas ay hindi handa ang mga ahensya ng gobyerno kapag nagkakaroon ng sigalot sa ibang bansa dahil kung kailan nandiyan na ang gulo - yung tipong stuck na ang ating kababayan abroad, o di kaya ay wala nang pambili ng pagkain - tsaka lamang sila kikilos.

Kaya ito ang tamang panahon para magsanib-pwersa ang DMW at DFA, kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, para protektahan ang OFWs. Bilang Chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, makakaasa sila sa aking suporta sa mga hakbang na gagawin nila para sa ikabubuti ng ating mga kababayan sa Turkey. Huwag na nating hintayin pang may masayang na buhay bago tayo ma-alarma at kumilos.