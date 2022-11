Press Release

November 22, 2022 Robin: Justice for Teduray Tribe Members who Died in Wake of 'Paeng'! An emotional Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla pushed Tuesday for justice for members of the Teduray tribe who died and were injured in the wake of floods brought about by Tropical Cyclone Paeng last October - after they were allegedly forcibly relocated to the foot of Mt. Minandar sa Maguindanao del Norte in 2020. In his privilege speech, Padilla said the tragedy must be looked into - along with the information that the forced transfer was due to a powerful person who wanted to turn their land into a resort, as well as the supposed negligence of fellow Filipinos. "Hinihingi ko po sa Senado na bigyan po ito ng pansin sapagka't para saan po tayo kung hindi natin mabigyan ng proteksyon ang mga maralitang katutubo, ano tayo? Tayo na mismo, tayo na ang pumalit sa mga dayuhang mananakop. Tayo na ang kumukuha ng mga taong ito at dinadala natin sa kapahamakan. Kaya hinihingi ko po sa inyong lahat, sa aking mga kasama, na tingnan po nating mabuti ito dahil hindi po natin maipagmamalaki ang banderang yan sa harap natin hangga't may katutubong Pilipino na inaapi ng sarili nating lahi (I ask the Senate to give due attention to this because what is our purpose if we cannot protect our indigenous people? Have we become the conquerors who take the land of our IPs? I ask you my colleagues to look into this because we cannot be proud of the Philippine flag so long as our IPs are being oppressed by their fellow Filipinos)," he stressed. "Nakapagtataka po dahil daan-daan taon na simula ng manirahan ang mga katutubong Teduray sa nasabing lupain. Doon po sa baybayin na yun ay nakalatag ang kapaligiran ng kanilang kultura; dito rin po nakalagak ang libingan ng kanilang mga ninuno. Sa ngayon, wala na sa kanilang pag-aari ang ninunong lupa. Ano po ang dapat gawin para ma protektahan ang karapatan ng ating mga katutubo (The Teduray tribe had been staying in their ancestral land for hundreds of years, but now they have lost ownership of their land. What can we do to protect their right to their ancestral land)?" he added. Earlier, Padilla filed Senate Resolution No. 280 to look into the tragedy where 24 members of the Teduray tribe died while 30 were injured due to floods at Minandar. News reports indicated that 127 Teduray families lodged a petition before the National Commission of Indigenous Peoples (NCIP) in December 2020 regarding their forced transfer from their ancestral land to Sitio Tabunon at the foot of Minandar. "Wala pong tugon o aksyon ang natanggap na NCIP ukol sa petisyon. Naghihintay rin tayo ng komento mula sa Ministry of Indigenous People's Affairs (MIPA) ng BARMM dahil sila ang dapat na nakatutok sa hinaing ng mga katutubo batay sa kanilang mandato (They received no reply from the NCIP regarding their petition. We are waiting for comments from the Ministry of Indigenous People's Affairs (MIPA) of BARMM because they are mandated to address this concern)," noted Padilla. Also, Padilla noted reports that the Teduray were "forced to relocate because a powerful person wanted to use the place for a resort." "Paano po nangyari ito? Bakit po hindi nanaig ang kapangyarihan ng batas ukol dito (How did this happen? Why was the law not upheld)?" he asked. "Tayo na po ba ngayon ang mananakop ng tinubuang lupa ng katutubong Pilipino? Hanggang kailan natin hahayaang masupil ang kanilang karapatan at kayamanan? Lagi na lamang ba tayong ganito? Hindi po ito katanggap-tanggap (Are we now the conquerors of our indigenous brethren? Until when will we allow the violation of their rights? Will we always be like this? This is unacceptable)," stressed Padilla. He added it is sad that more than 25 years after the passage of the Indigenous Peoples Rights Act, the exploitation and violation of rights of IPs continues. "Bilang inyong chairman ng Cultural Communities and Muslim Affairs kung saan naisangguni ang naturang resolusyon -- ang inyo pong lingkod ay nangangakong didinggin ang nasabing isyu sa lalong madaling panahon (As Chairman of the Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs where my resolution has been referred to, I promise to conduct the investigation into this. I hope the Senate will pay attention to this issue)," he said. Robin: Hustisya Para sa Teduray! Emosyonal na habol ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla ang hustisya para sa mga miyembro ng tribong Teduray na namatay at nasugatan dahil sa hagupit ng Bagyong "Paeng" noong Oktubre, matapos silang hindi umano'y sapilitang inilipat sa paanan ng bundok Minandar sa Maguindanao del Norte noong 2020. Sa kanyang privilege speech nitong Martes, iginiit ni Padilla na dapat imbestigahan ang trahedyang ito, kasama ang impormasyon na ang sapilitang paglipat ay dahil nais gawing resort ang kanilang lupang kinaroroonan, at ang diumano'y kapabayaan ng kapwa tao. "Hinihingi ko po sa Senado na bigyan po ito ng pansin sapagka't para saan po tayo kung hindi natin mabigyan ng proteksyon ang mga maralitang katutubo, ano tayo? Tayo na mismo, tayo na ang pumalit sa mga dayuhang mananakop. Tayo na ang kumukuha ng mga taong ito at dinadala natin sa kapahamakan. Kaya hinihingi ko po sa inyong lahat, sa aking mga kasama, na tingnan po nating mabuti ito dahil hindi po natin maipagmamalaki ang banderang yan sa harap natin hangga't may katutubong Pilipino na inaapi ng sarili nating lahi," diin ng mambabatas. "Nakapagtataka po dahil daan-daan taon na simula ng manirahan ang mga katutubong Teduray sa nasabing lupain. Doon po sa baybayin na yun ay nakalatag ang kapaligiran ng kanilang kultura; dito rin po nakalagak ang libingan ng kanilang mga ninuno. Sa ngayon, wala na sa kanilang pag-aari ang ninunong lupa. Ano po ang dapat gawin para ma protektahan ang karapatan ng ating mga katutubo?" dagdag niya. Naghain ng Senate Resolution No. 280 si Padilla para imbestigahan ang trahedya kung saan 24 na katutubong Teduray ang nasawi habang 30 ang naulat na nasugatan dahil sa baha sa Minandar. Ayon sa ulat, Disyembre 2020 nang magpetisyon ang 127 na pamilyang Teduray sa National Commission of Indigenous Peoples (NCIP) ukol sa kanilang sapilitang paglipat ng tirahan mula sa coastal area patungo sa Sitio Tabunon sa paanan ng Minandar. "Wala pong tugon o aksyon ang natanggap na NCIP ukol sa petisyon. Naghihintay rin tayo ng komento mula sa Ministry of Indigenous People's Affairs (MIPA) ng BARMM dahil sila ang dapat na nakatutok sa hinaing ng mga katutubo batay sa kanilang mandato," ani Padilla. Ipinunto rin ni Padilla ang ulat ang mga Teduray ay "forced to relocate because a powerful person wanted to use the place for a resort." "Paano po nangyari ito? Bakit po hindi nanaig ang kapangyarihan ng batas ukol dito?" tanong niya. "Tayo na po ba ngayon ang mananakop ng tinubuang lupa ng katutubong Pilipino? Hanggang kailan natin hahayaang masupil ang kanilang karapatan at kayamanan? Lagi na lamang ba tayong ganito? Hindi po ito katanggap-tanggap," idiniin ni Padilla. Dagdag ng mambabatas, nakakalungkot na sa kabila ng pagkakapasa higit 25 taon na nakararaan ng Indigenous Peoples Rights Act upang kilalanin, protektahan, at itaguyod ang karapatan ng mga katutubo, patuloy pa rin ang ulat ng pananamantala at pagyurak sa karapatan ng ating mga katutubo. "Bilang inyong chairman ng Cultural Communities and Muslim Affairs kung saan naisangguni ang naturang resolusyon -- ang inyo pong lingkod ay nangangakong didinggin ang nasabing isyu sa lalong madaling panahon," aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=U28AJa56MXM