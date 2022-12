Press Release

December 7, 2022 Sen. Robinhood Padilla's Co-Sponsorship Speech

PSR Nos. 304, 306, 308: Resolution Congratulating and Commending the Entire Philippine Delegation on their Outstanding Performance in the 2022 Eastern Asia Youth Chess Championships in Bangkok

December 7, 2022 As-Salaam-Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ginoong Pangulo, sa mga magigiting na miyembro ng kapulungan, ako po ay tumitindig ngayong hapon sa pulpitong ito hindi lamang upang samahan at suportahan sa panukalang resolusyon ang aking mga kaibigang sina idol Senador Pinuno Lito Lapid, Senador ng Masa Jinggoy Estrada, at Senador Bong Revilla, ngunit lalo't higit ay upang makapagbigay-pugay sa delegasyon ng ating bansa sa nakalipas na 2022 Eastern Asia Youth Chess Championships sa Bangkok, Thailand. Nakatitindig-balahibo pong malaman na sa kabuuan ay nakapag-uwi po ang ating mga batang delegado ng 32 gold medals, 27 silver medals at 21 bronze medals sa ginanap na kompetisyon noong nakaraang buwan lamang. Akin po ang karangalan na maging bahagi ng pagkilala at pagbibigay-pugay sa bawat isa sa ating apatnapung (40) magigiting at mahuhusay na manlalaro sa larangan ng chess na lumahok at nag-uwi ng karangalan sa iba't ibang kategorya. Napakasarap naman po talagang maging Pilipino lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Nais ko rin pong bigyang-diin na ang isa sa mga nag-uwi ng karangalan sa ating bansa ay napakalapit po sa ating puso, sa puso ng taga-Mindanao, sapagka't may Mindanaoan na 12 lang po, si Al Basher "Basty" Jumangit Buto ngunit hindi na matatawaran ang kanyang kontribusyon sa ating bansa sa larangan ng chess. Isang "Chess Prodigy", "Asean Master," at buong puso at pagmamalaki po nating masasabi na siya po ay Pride of the Bagsamoro people. Isa pong Maranaw. Sa kaalaman po ng lahat, si Basty ay walang pormal na pagsasanay. Likas po ang talino, abilidad at pagsisikap ng batang ito na mas nalinang pa sa pagsasanay simula sa murang edad na apat na taon kalaban ang mga mas nakatatandang chess players sa bangketa ng Quiapo. Mula sa payak na simulain, si Basty po ay tumatabo na ngayon ng parangal sa lokal at internasyunal na arena. Itinuturing na rin po siyang National Master ng National Chess Federation of the Philippines at kamakailan lamang ay nakasungkit ng tatlong Silver Medal at tinaguriang Candidate Master sa 6th Eastern Asia Youth Chess Championship. Sagad man sa yamang pinansyal, saludo rin tayo sa kanyang pamilya na nakaantabay at lubos ang suporta sa kanyang napiling sports. Sa kanyang mga magulang, Ginang Jamellah at Ginoong Solaiman Bong Buto, shukran mga kapatid. Taas noo po ang sang-Kamusliman sa inyong pamilya. Hindi pa po ito ang kasukdulan ng ating mga parangal. Hangad ko po na patuloy pa ang kagalingan at kalinangan ni Basty, sampu ng mga batang atleta sa buong bansa. Inshaallah, magbubukas pa po ito ng pinto sa ating mga kapatid sa Bangsamoro lalo na sa ating mga kabataan na nangangarap makapag-uwi ng karangalan para sa ating mahal na bansang Inang Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyo. Mabuhay ang Inang Bayang Pilipinas.