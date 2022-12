IMEE: DIWA NG PASKO ISAPUSO, ISABUHAY EVERYDAY

Habang papalapit ang pagdiriwang ng kapaskuhan, nag-ala lady Sta. Claus si Super Ate ng Pangulo at Senadora Imee Marcos sa mga Pinoy na may karamdaman sa puso sa Phil. Heart Center at mga nakakulong na kababaehan sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City ngayong Biyernes

Dakong alas-8 ng umaga, inabutan ni Marcos ang nasa 100 kabataang miyembro ng Heart Warriors of the Philippines ng noche Buena packs sa PHC.

Ngayon taon, umabot na sa 348 ang heart warriors na natulungan ni Senadora Marcos, karamihan ay pawang mga kabataan sa buong bansa.

Simula noong 2019, umabot na sa higit sa isang libong pasyente ang nabiyayaan ng libreng operasyon sa puso at mga gamot sa tulong ni Marcos at iba pang sponsors, gaya ng Heart Warriors of the Phils, Inc at Rotary Club International.

Ginawang adbokasiya ni Marcos ang pagtulong sa mga kabataang may heart disease dahil naranasan rin ito ng dalawa sa kanyang tatlong anak na lalake.

"It's a miracle nakakatuwa ang ginagawa rito, it's like turning on light switch biglang nagkakaroon ng bagong buhay ang bata. Tinutulungan ko ang nangangailangan na mga bata. Ang saya-saya nitong heart warriors. The heart warriors is my personal advocacy because two of my three sons were born with a hole in the heart. But I was one of the lucky ones dahil yung mga anak ko, kusa na lang nagsara yung kanilang butas sa puso," ayon kay Marcos.

Samantala, emosyonal naman nakipag-kumustahan kay Marcos ang mga kababaehang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City dakong alas-10:30 ng umaga.

Nabibiyayaan ang nasa 3,300 inmates ng hygiene kits at iba pang regalo mula kay Senadora Marcos.