Press Release

January 25, 2023 Robin: Time to End 'Abono' System for Our Teachers It is high time to end the "abono" situation of public school teachers who have to pay in advance for the needs of their students, out of their own pockets, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla said Wednesday. Padilla threw his full support behind proposed measures providing additional benefits and privileges for public school teachers, who he hailed for being "second parents" of young Filipino learners. This is aside from teachers having to make more sacrifices in fulfilling their duties during elections, he said. "Pambihira, napakapambihira naman po niyan. Ang kanilang puhunan sa buhay nila, paggising pa lang niyan nasa isip niyan ang mga estudyante na niya. Bago matulog yan iniisip niyan estudyante niya. Aba, abonohin pa natin? Pambihira naman, napakapambihira na po niyan (It's quite sad - our teachers think of their students from the time they wake up to the time they go to sleep. And we let them pay in advance for their students' needs out of their own pockets? This should not be the case)," he said in his opening statement at the hearing on the matter. "Lahat talaga na balakid, huwag na natin hayaang dumapo pa sa balikat ng ating mga guro (Let us not allow our teachers to be weighed down with more burdens)," he added. In seeking added benefits for teachers, Padilla pointed out that no less than the Constitution has decreed that education is the top priority of the government's budget. "At ako, buong buo ang suporta sa panukalang ito na di po dapat talaga nag-aabono ang ating mga guro (I am throwing my full support behind the bills that will make sure teachers no longer need to pay in advance from their own pockets)," he said. Robin: Tapusin ang Pag-Aabono ng mga Guro Panahon na para tuldukin ang sitwasyon ng mga guro sa mga pampublikong paaralan kung saan nag-aabono sila para sa pangangailangan ng paaralan alang-alang sa kanilang mga estudyante, ayon kay Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Miyerkules. Tiniyak ni Padilla ang kanyang suporta sa mga panukalang batas na magbibigay ng dagdag na benepisyo para sa mga guro, na kanyang pinuri bilang pangalawang magulang mga mga estudyante. Dagdag ng mambabatas, bukod pa ito sa mga sakripisyo ng mga guro pagdating ng eleksyon. "Pambihira, napakapambihira naman po niyan. Ang kanilang puhunan sa buhay nila, paggising pa lang niyan nasa isip niyan ang mga estudyante na niya. Bago matulog yan iniisip niyan estudyante niya. Aba, abonohin pa natin? Pambihira naman, napakapambihira na po niyan," ani Padilla sa pagdinig ng Senate Committee on Civil Service. "Lahat talaga na balakid, huwag na natin hayaang dumapo pa sa balikat ng ating mga guro," dagdag niya. Sa pagsulong ng dagdag na benepisyo para sa mga guro, ipinunto ni Padilla na mismong Saligang Batas natin ang nagsabi na edukasyon ang dapat pinaguukulan ng budget ng gobyerno. "At ako, buong buo ang suporta sa panukalang ito na di po dapat talaga nag-aabono ang ating mga guro," aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=6xvU63v0hDk