STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON CHARGES FILED VS BI OFFICER LINKED TO HUMAN TRAFFICKING

Ang pagkaso sa mga Bureau of Immigration (BI) officers ay isang napakahalagang hakbang para tuluyang matuldukan na ang malawakang human trafficking ng mga Pilipino.

Our Senate Committee on Women has long revealed that Chinese crypto scam syndicates want an all-Filipino team for their criminal operations, and we simply cannot allow this. These criminal charges against erring BI officers tell the public that we will not let anything slide. Mananagot kahit empleyado ng gubyerno.

Nagpupugay ako sa National Bureau of Investigation sa kanilang puspusang pagtrabaho para managot ang mga nakikipagsabwatan sa mga illegal recruiters at human traffickers. Nagpapasalamat din ako sa mga witness, mga victim-survivors ng crypto human trafficking sa Cambodia, na naglakas loob makipag-ugnayan sa opisina ko at magsiwalat ng kanilang kwento. Their testimonies have been key to the filing of these charges.

Ito ay patunay na nagbubunga ng katarungan kapag lahat tayo nagtutulungan - ang Senado, ang bawat ahensya ng ating gobyerno, at ang mamamayang Pilipino.