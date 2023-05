Press Release

May 30, 2023 Opening Statement of Senator Risa Hontiveros

Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Hearing on Human Trafficking

May 30, 2023 Friends, I call to order this hearing for Senate Resolution No. 595 calling for an inquiry in aid of legislation on the alleged human trafficking and cyber fraud operations in Clark authored by Senator Grace Poe, and Senate Resolution No. 611 calling for an investigation on human trafficking inside the Clark Freeport Zone by Senator Sherwin Gatchalian. Pagpapatuloy din ito ng nasimulang mga hearing na bunsod ng aking privilege speech tungkol sa nailikas na ating mga kababayan mula sa "scam hubs" sa Myanmar at Cambodia. Kahapon po, bilang paghahanda sa ating hearing, ako po ay bumisita sa Clark Sun Valley, ang site ng niraid ng ating magigiting na kapulisan noong May 5, 2023, para siyasatin at tingnan ang itsura ng mga scam hubs na ito. I think this is the first time that the public will be able to see the inner workings of a scam hub. At sa totoo lang po, kahit ilang buwan ko na ito sinisiyasat, nagimbal pa din ako sa aking nakita. Sa unang tingin, mukhang mga call center lang ang mga opisinang ito. However, a closer scrutiny will reveal the nefarious schemes that are perpetrated here. Dito sa mga desk na pinapakita sa videos na ito nagtratrabaho ang mga trafficked nationals mula sa Vietnam, China, Indonesia, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Bhutan, Morocco, Nepal at iba pa, at ang ginagawa nila araw araw ay magpaibig ng mga foreigner - kadalasan mga lalaki - at matapos nito ay pilitin silang mag-invest sa cryptocurrency. Panoorin po natin ito. Magugulat kayo sa susunod kong ipapakita. Kung humingi ng video call ang mga target nila, mayroon po sila na mga models, at tatawagan nila ang target mula sa mga "video room." Papakita ko sa inyo ang mga video room na ito. Ngayon pag sila ay hindi makahanap ng customer or mayroon silang infractions, sila po ay maaring dalhin sa DARK ROOM kung saan sila ay ikukulong ng tatlong araw na isang cup noodles lang ang pagkain buong araw, at walang kama o upuan. Pag gusto daw mag resign, ikukulong muna sa dark room na ito para mawala sa ulirat at magbago ang isip. Ang tawag nga daw ng boss nila sa silid na ito ay "meditation room" dahil dito daw sila mag-isip isip. Yun nga lang nakatakip ang bintana, walang kama o upuan at hindi sapat ang pagkain. Panoorin po natin ito. Sabihin niyo sa akin, is this not a human rights violation? Kung gaano kapayak ang dark room, wala man lang kama o upuan, ganoon naman kagarbo ang opisina ng CEO ng kompanya. Napasok din po namin ang opisinang ito at gusto kong makita niyo. The PNP-ACG was able to seize hundreds of millions of pesos in cold cash from vaults in the building. They allowed us access to a video of the opening of the vault. Limpak limpak po na salapi, nakubra mula sa mga biktima ng love scam sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa sa mga biktima na ito ay si alyas Michael. Pumayag siya na gamitin ang kanyang tunay na pangalan. Kaninang umaga lamang, bago ang hearing na ito, ay nakausap siya ng aking staff. Play po natin ang video, dahil ito po ay unang pagkakataon na may madidinig tayo mula sa other side of the fence. Nagpapasalamat po ang kumiteng ito kay Michael. Biktima rin sya ng lahat na ito. Ang binanggit po niyang kasama ng mga pagbibiktimang na mga halagang 990 thousand,5 thousand, at 28 thousand ay mga dolyares. Ang nailigtas po sa raid kamakailan ay 1,368 human trafficking victims all from different countries in Asia, and in some cases even outside Asia. Andami dami po nating katanungan: Una, paano po nakapasok sa Pilipinas ang ganyang kadaming foreign nationals? Yung mga nakausap ko kahapon, sa airports sila dumaan at ang kwento pa ng isa, nagbigay siya ng picture ng itsura niya at damit niya bago siya sumakay sa airplane papunta dito. Nagtutugma sa kwento ng nauna kong Indonesian witness na si Ridwan na hiningan din siya ng picture para makilala siya ng mga kinauukulan dito. Hindi ba natin matatapos ang corruption sa ating airports? Secondly, if this is just one scam hub and this scam hub contains a thousand foreign nationals, and we know that there are other scam hubs in Clark and in the country, ilan na po kaya ang foreign nationals na nandito working scams? Di ko po maiwasang isipin na sa ganyan kadaming foreign nationals, paano po kung masingitan tayo ng kahit isang terorista? Thirdly, I really laud our law enforcement agents for the raid of Clark Sun Valley, but I also know the huge cost to our resources. Alam ko po na ang DOJ IACAT ang nagpapakain araw-araw sa mga rescuees, at alam ko din na in many instances, we bear the cost of repatriation. Paano ito matitigil? Eh araw araw pa po ang recruitment? At paano po ang mga scam hubs na patuloy pa din ang recruitment? Patuloy pa din ang operations? Fourthly, as I have also learned from the case of Sun Valley, these scam hubs hide under the licenses of POGOs. This actually validates what was said by our expert resource person, Dr. Alvin Camba, that POGOs provide a "legal layer" to these hubs and the operations of these hubs remain beyond regulatory scrutiny. Ang malinaw sa akin ay kailangan na itong tapusin. _________________ GOOGLE DRIVE LINK OF VIDEOS AND PRESENTATION: https://drive.google.com/drive/folders/1uHigivhQ6smoIUaLefWZM4RPy8AmWQ_