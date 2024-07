Press Release

July 4, 2024 Transcript of Senator Nancy Binay's Interview on Gising Pilipinas/Teleradyo Serbisyo 630 with Alvin Elchico and Doris Bigornia

Juyl 04, 2024 Question: Senator Nancy, good morning po. SNBA: Magandang umaga Alvin and Doris and magandang umaga sa lahat ng sumusunod sa programang Gising Pilipinas. Question: Nasaan na po iyong mga questions? (laughs) SNBA: Natanggap niyo na ba? (laughs) Question: Hindi na ma'am, baka pwedeng sa viber na lang. Sus Maria Joseph, for the record nandiyan si Sen. Nancy never po nagpapadala ng tanong yan. Hirap nga kami imbitahin yan kasi busy nga siya. Busy kakahugas ang plato? Correct. Hindi po nagpapadala ng ano mga tanong yan. Wala yan. Sorry naman. SNBA: Kaya nga po nagulat tayo doon sa binitawang salita ni Sen. Alan Cayetano at hindi ito interview ha, yung accusation na ginawa niya. It already forms part of the record of the Senate dahil sinabi niya on official hearing of the committee na sinasabi niya na dun sa sampung interview ko, ako daw ang nagbibigay ng tanong dun sa nag-i-interview. Naging bahagi kayo ng sampung na yan. Question: Kasali ba kami doon? (laughs) SNBA: Kasali kayo doon sa nabigyan ko ng tanong (laughs) Question: Diumano (laughs) Pero siguro senator Nancy kailangan nating ipaliwanag sa madla kung bakit kayo nagwalkout... SNBA: Kaya tayo tumayo na kasi i've already made my point. In fact nag-thank you pa nga ako sa kanya bago ako tumayo dahil nasagot naman ng DPWH ang tanong natin kung sa records ba nila, yung amount na sinasabi nila is part of their records. Ang linaw, sinabi ni Usec sa Sandain, no. So kaya tumayo na tayo kasi kumbaga nakuha na natin ang sagot sa tanong na gusto natin masagot. Hindi ko alam napanood ko na lang pagkatapos ng hearing na tinawag pala ako buang ka na day. Sayang. Kung nandun pa pala tayo di sana nasagot ko siya na Bongga ka dong! Question: Hindi mo na pala narinig? SNBA: Hindi ko na narinig. Kung alam ko lang di sana bumalik ako sinabi na bongga ka na dong. Question: Hindi pala napipikon to. Sagot din ng sagot. Akala ko mapipikon to. SNBA: Hindi ako mapipikon dahil alam ko naman na nasa side ako ng katotohanan. Nagmomonitor kasi ako sa taas sa hearing. Nakita ko na ang script na ito na kitang kita naman na kapag magpapaliwanag ang DPWH pag hindi niya gusto ang sagot hinihinto niya yung resource person. Talagang basang basa na it is not about knowing kung papano at matatapos ang building kasi makikita mo na parang mayroon na syang conclusion ang kailangan na lang niya mag-o-o ang mga taga DPWH para matumbok niya ang gusto niyang statement pagdating sa building. And in fact hiningan pa nya ng apology yung si Usec Sandain kasi bakit daw nya sinasabi na 15 or kung anumang amount yan at parang pinapalabas nya na nagsisinungaling silang dalawa ni SP Escudero. E based on their records, the amount na iniinsist nila does not exist sa mga dokumento na hawak nila. Question: E Senator ano bang punto niya bakit siya nagagalit? What is the point? Ano ang gusto niyang palabasin na mali ang P21 at ang tama ang P23B? SNBA: E di ko din maintindihan kasi ininsist niya ang P23 pero doon si hearing kahapon wala na kung siya napakitang dokumento na may P23 unless naduduling na siya ang bansa niya sa 21 ay 23. Question: So what is the point? So kung 23... SNBA: Pare-pareho naman tayong marunong magbasa ng numero unless pareho-pareho tayong mali na yung 21 pala ay 23. Question: So anong-anong basa mo? Sinasabi niya kasi at the same time wala siya binabanggit na may anumalya or whatever. What is the point? Anong basa mo? Anong gusto niyang palabasin? SNBA: Yun nga. Di ba sabi ko nga the characters nung 2015 na same ingredients, same senator, may building, may hearings. May hearings kasi doon sa opening statement niya, sinabi niya hearings. So ibig sabihin this is just the initial hearing. May next hearings pa so titignan natin kung paabutin ba niya ito ng 27 hearings para mabreak ang record na ginawa niya noong 2015 sa pamilya ko. Question: So serye ito... SNBA: Oo serye kaya magpapadala ako sa inyo ng popcorn. Question: Pero senador pa ito hanggang June 2025 di ba senator? SNBA: Hindi ko alam. Siguro I have to talk with my staff kung kailangan ba mag-file ng complaint sa Ethics. Hindi ko alam kung siya ngayon Chairman ng Ethics. Hindi ko alam. Question: Si Cayetano din? Si Cayetano din yung Chairman ng Ethics? SNBA: Hindi ko alam kung siya yung Chairperson ng Ethics Committee ngayon. Kasi di bas a atin yun before so hindi ko alam kung napunta din sa kanya. Aalamin muna natin kung sino ang chair. Question: So ano na sa pagkaalkalde? Ano yung porsyento na ngayon? SNBA Malapit na. Pero bago tayo magtapos siguro gusto ko lang batiin ang aking mga magulang na Happy 52nd anniversary. 52 years na sila. Congratulations. Happy anniversary. Question: Bangitin naman natin former Vice President Jejomar Binay and Dr. Elenita Binay. And former mayor. 52. Wow 52 years. Kumusta pala si former Vice President Sen. SNBA: Ok naman sya. Nagwawalking pa din pero ngayon from 10,000 napapa 20,000 steps na ata. Question: Wow! Ah yan, nagt-text si Robert Mano, senator nagt-text si Robert Mano. Si Senator Francis Tolentino daw po ang ethics committee chairman. SNBA Ah sya ba? Tignan natin. I have to check with my legal team kung kailangan ba. Kayo sa tingin niyo? Question Ay naku hindi, hindi na, huwag na kaming isali doon. Baka sabihin, lalo kaming kasali sa script. Huwag na, huwag na kaming kasali. Kayo na lang, kaya mo na yan. text na lang kita ma'am. Thank you senator, magingat ka lagi. Okay. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Ingat. SNBA Maraming salamat. Question: Senator Nancy Binay in the house. Lourdes po siya, lourdes. Hindi Maritess.