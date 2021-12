Photo Release



Dela Rosa manifests his support for the Barangay Development Program of the NTF-ELCAC: "Kahit hindi na ma-meet ‘yung P19 billion, basta taas-taasan lang konti, Mr. Chairman. ‘Yun lang ang aking habol sana kasi talagang, I may be fighting a losing cause kumbaga if this plenary is concerned pero ito’y para na lang sa ating mga kababayan na matagal na talagang naghihintay na mapansin ng ating gobyerno.

...I-dedicate ko na lang ito, Mr. President, sa aking mga kasamahan na namatay sa giyera laban sa NPA na kahit papaano, ngayong senador na ako, nakapag-contribute naman ako ng solusyon dito sa ilang dekada nang problema ng ating bayan, itong insurgency."

Finance Vice Chairman Bato Dela Rosa manifests his support for the Barangay Development Program of the NTF-ELCAC and pushes for an increased budget for 2022