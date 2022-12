Photo Release

December 3, 2022 Revilla dinumog ng libu-libong residente nang mamahagi ng tulong sa Lipa: DINUMOG ng libu-libong residente si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. nang mamahagi ito ng tulong bilang bahagi ng kaniyang regular na BAYANIHAN RELIEF operations sa Lipa, Batangas. Inalalayan si Revilla ni Mayor Eric Africa at ng kaniyang mga kasama at tinungo nila ang Amphy Theater Community Park, Barangay 7 Granja ng lugar na nabanggit kung saan ginanap ang pamamahagi. Doon ay dinatnan ni Revilla ang napakaraming residente na karamihan ay nasa kalunus-lunos ding kalagayan dahil sa grabeng pananalasa ng baha at ang iba ay nawalan ng tahanan dahil sa hagupit ng mga nagdaang kalamidad at hanggang ngayon ay hindi pa rin naisasayos. Libu-libong Family Food Packs at relief packs ang ipinamahagi ni Revilla sa mga residente na lahat ay tuwang-tuwa dahil sa maaga umanong Pamasko sa kanila ang ginawang pamamahagi ng butihing Senador na inabot na ng hapon bago natapos. “Nakakataba ng puso dahil sa maliit nating paraan ay natulungan natin ang marami nating kababayan, lalo pa at magpa-Pasko—nais ko lang naman iparating sa kanila na kahit kailan ay hindi natin sila kinakalimutan” saad pa ni Revilla.