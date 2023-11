Photo Release



Second Hearing on Socorro 'cult' SBSI - Nov 7, 2023: Second public hearing of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs on the alleged violations including rape, child abuse and forced marriages committed by Socorro Bayanihan Services, Inc

“Sa mga kasama ko sa komiteng ito, hindi man kayo nakasama sa ating ocular inspection, nais ko lang kayong bigyan ng assurance: napakaganda ng Sitio Kapihan…Tama po ang naging hakbang ng ating gobyerno sa pagdedeklara nito na isang protected area. Kailangan nating protektahan ang kagandahan ng Sitio Kapihan. And so, to everyone who is here present, if you are ever called upon to speak today, I implore you: do not stain the beauty of Sitio Kapihan and Socorro with lies and deceit. Walang mabuti at magandang naidudulot ang kasinungalingan. Katotohanan at hustisya lamang ang bibigyan natin ng lugar sa pagdinig na ito.” - Sen. Bato