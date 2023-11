Photo Release



Revilla sponsors Philippine Maritime Zones Act: SENATOR Ramon Bong Revilla, Jr. on Tuesday afternoon (November 28) co-sponsored Senate Bill No. 2492 or the “Philippine Maritime Zones Act” which seeks to declare the maritime zones under the jurisdiction of the Republic of the Philippines. Revilla is the principal author of the measure.

The veteran lawmaker highlighted the importance of legislating the proposed law as the country continues to face maritime security threats.

“Sa gitna ng patuloy na tila pangungutya sa ating soberanya, walang ibang magtatanggol at mag-gigiit ng ating mga karapatan kundi tayo rin mismong mga Pilipino – tayong mga binigyan ng boses at mandato ng ating mga kababayan upang gumawa ng mga hakbang sa ngalan ng pagprotekta sa kabuuan ng ating bansa,” the solon said.

“Ang Pilipinas na duyan ng magiting ay hindi kailanman yuyuko at matitinag sa anumang intimidasyon o pananakot. At kailangan natin ng solido at matibay pundasyon na tuntungan ng ating mga argumento, karapatan at kapangyarihan. At iyan nga mismo ang layunin ng Philippine Maritime Zones Act,” Revilla further remarked.