Press Release

May 13, 2021 Gatchalian seeks improved skilling, training programs for youth in the post-COVID job market To help spur the country's recovery from the impact of the COVID-19 pandemic and help address jobs-education mismatch, Senator Win Gatchalian is urging the government to improve the implementation of skilling and training programs to prepare the youth in meeting industry standards. A March 2021 discussion paper from state think tank Philippine Institute for Development Studies (PIDS) pointed to different challenges hounding these programs, particularly in Technical-Vocational Education and Training (TVET). The PIDS study, which is undertaken as part of the Youthworks PH initiative by advocacy group Philippine Business for Education (PBEd), pointed out that many aspects of training regulations are not up to date with current industry standards - which was already a challenge even before the pandemic struck. Trainers and assessors are not fully aware of industry needs unlike industry-based experts or practitioners. Entry-level workers are falling short on soft skills such as communication skills and workplace discipline, the study finds. This entails the review of TVET curricula content to ensure the sufficiency of teaching these skills under training regulations. With the COVID-19 pandemic, the study recommended raising the need for investing in flexible learning modalities and boosting digital skills, especially since businesses have been forced to go online. Aside from the conversion of learning materials for both online delivery and asynchronous modalities, also part of the recommendation is the need to train the trainers on flexible learning. To ensure that TVET policies address the needs and issues of stakeholders, the study is eyeing regular dialogues between the government, employers, and TVET providers. These dialogues will ensure that training regulations keep pace with the rapid changes in the industry, labor market, and training landscape. For Gatchalian, his proposed establishment of the National Education Council (NEDCO) will help foster the dialogues and address issues on TVET and other education policies. Senate Bill No. 1526 or the National Education Council Act aims to institutionalize national coordination and harmonization of policies among the Department of Education (DepEd), the Commission on Higher Education (CHED), and Technical Education and Skills Development Authority (TESDA). "Sa pagbangon ng ating bansa mula sa mga pinsalang dulot ng COVID-19, kailangang tutukan natin ang pag-angat ng kalidad ng pagsasanay ng mga kabataan upang maihanda sila kapag sumabak na sila sa trabaho at tiyakin na ang kanilang kasanayan at kakayahan ay angkop sa pangangailangan ng mga industriya," the lawmaker said. # # # Gatchalian: Pag-ibayuhin ang training programs sa mga kabataan tungo sa pagbangon ng bansa Upang matulungan ang pagbangon ng bansa mula sa pinsala ng COVID-19 at matugunan ang suliranin sa jobs-education mismatch, hinimok ni Senador Win Gatchalian ang pamahalaan na paghusayin pa lalo ang mga skilling at training programs para sa mga kabataan. Ito ay upang iangkop ang kakayahan nila oras na sumabak na sila sa labor market at maging bahagi ng mga industriya. Sa isang pag-aaral na inilabas ng Philippine Institute for Development Studies (PIDS) noong nakaraang Marso, lumabas ang ilan sa mga hamon at mga suliraning kinakaharap ng skilling at training programs para sa mga kabataan lalo na iyong mga nasa ilalim ng Technical-Vocational Education and Training (TVET). Ayon sa naturang pag-aaral na isinagawa bilang bahagi ng Youthworks PH initiative ng organisasyong Philippine Business for Education (PBEd), marami sa mga aspeto ng training regulations ay hindi akma sa mga industry standards---bagay na suliranin na sa bansa bago pa tumama ang COVID-19 pandemic. Hindi rin sapat ang kaalaman ng mga trainers at assessors sa pangangailangan ng mga industriya, ayon sa pag-aaral. Samantala, lumalabas na kulang sa soft skills ang mga entry-level workers tulad ng communication skills at disiplina sa trabaho. Dahil dito ay inirerekomenda ng pag-aaral ang pagrepaso sa TVET curriculum upang matiyak na naituturo ang mga soft skills nang husto sa ilalim ng training regulations. Inirerekomenda rin ang pagpapalawig sa paggamit ng mga flexible learning modalities at pagpapaigting sa mga digital skills, lalo na't napilitan ang mga negosyong magpatuloy online noong tumama ang pandemya. Maliban sa pag-convert ng mga learning materials para sa online at iba pang modalities sa pagtuturo, iminumungkahi rin ang pagsasanay sa mismong mga trainers sa flexible learning. Isinusulong din ng naturang pananaliksik ang regular na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan, mga employers, at mga TVET providers upang matiyak ang pagkakaroon ng angkop na polisiyang tutugon sa iba't ibang mga isyu. Ang ganitong mga ugnayan o dayalogo ay inaasahang makakatulong sa pagsabay sa ilang mga pagbabago sa industriya, labor market, at training landscape. Upang makatulong sa pagkamit ng mga rekomendasyong ito, isinusulong ni Gatchalian ang pagbuo ng National Education Council (NEDCO). Sa ilalim ng Senate Bill No. 1526 o ang National Education Council Act, paiigtingin ang ugnayan at pagsasaayos ng mga polisiya sa pagitan ng Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED), at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA). "Sa pagbangon ng ating bansa mula sa mga pinsalang dulot ng COVID-19, kailangang tutukan natin ang pag-angat ng kalidad ng pagsasanay ng mga kabataan upang maihanda sila kapag sumabak na sila sa trabaho at tiyakin na ang kanilang kasanayan at kakayahan ay angkop sa pangangailangan ng mga industriya," pahayag ng mambabatas.