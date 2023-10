Photo Release

October 25, 2023 Muchas gracias, Presidente Rollán! Viva España, y viva Filipinas!: Maraming salamat po kay Senate President Pedro Rollán ng Spanish Senate, sa mainit na pagtanggap sa ating delegation sa Senado ng España bilang bahagi ng ating official interparliamentary visit. Pamilya na natin ang España. Hindi po sila mawawalay sa ating kasaysayan, kultura, at pagkakakilanlan. Kaya mahalagang mapalakas natin lalo ang ating pagtutulungan at pagkakaibigan, tungo sa patuloy na pag-unlad ng ating mga bansa. Nakakatuwa rin po at prominenteng naka-display sa kanilang Senado ang isang obra ng sarili nating si Juan Luna, na kinikilala ring maestro ng España. Muchas gracias, Presidente Rollán! Viva España, y viva Filipinas! #TrabahadorNgSenado

#TrabahadorNyoSaSenado

#MigzZubiri