Photo Release

October 25, 2023 United Kingdom: Isa pang highlight ng ating official visit sa United Kingdom Parliament ang ating meeting kasama ang Lord Speaker ng House of Lords na si Lord John McFall—ang atin pong counterpart bilang Senate President. Kasama rin natin sa meeting si Lord Jack McConnell, na tumulong po sa ating pagbuo ng BARMM. Napakaganda ng ating naging usapan kasama sina Lord Speaker at Lord McConnell tungkol sa UK-Philippines friendship, at sa kanilang suporta para sa ating security and defense modernization at sa ating peace process initiatives. Umaasa tayo na mas malakas ang magiging suporta ng UK sa ating bansa, matapos ng ating produktibong meeting sa House of Lords. Salamat po kina Sen. Grace Poe, Sen. Bong Go, at Ambassador Teddy Locsin na nakasama natin sa meeting! #TrabahadorNgSenado

October 21, 2023