October 30, 2023 Boto mo, susi sa maayos at masiglang komunidad!: Naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano na ang pagboto sa mga pinuno ng ating mga barangay ay may direktang ambag sa pagbabago ng ating lipunan. Ayon sa kanya, napaka-importante nito dahil ang mga barangay ay bumubuo ng pamilya sa mga komunidad, at ang ating next generation of leaders ay posibleng magmula sa ating mga ihahalal. Isa si Sen. Alan sa milyun-milyong Pilipino na bumoto sa Barangay at SK elections na ginaganap ngayong araw, October 30, 2023. GOD bless our barangay leaders!

GOD bless the Philippines!

