July 2, 2024 Transcript of Senator Nancy Binay's pressconference SNBA: 'yong isang kasama namin eh na-appoint sa isang ahensiya na napaka-importante na department dahil alam naman natin na 'di ba education is the great equalizer and napakalaki ng problema ng edukasyon ngayon and Sen. Sonny Angara for me is the best person talagang ah naging bahagi siya ng EDCOM na alam natin ngayon tinatalakay 'yong problema at solusyon do'n sa problema natin sa education so walang magiging learning curve si Senator Sonny Angara as a DepEd secretary but at the end of the day also nakakalungkot din kasi 'di ba no'ng twenty thirteen sabay kaming pumasok ni Sen. Sonny na kumbaga sa bahay ni kuya una siyang lumabas at hindi kami sabay-sabay lalabas sa senado. Nauna sa grupo namin si Senator Sonny at ma-mi-miss ko din siya kasi siya 'yong seatmate ko sa session hall. Question: From solid seven magiging solid six na lang kayo ma'am? SNBA: Six bomb daw eh. Ah live ba 'to sorry. live ba 'to sorry o game game serious na ulit. Question: Ma'am ano lang 'yong ma'am ano lang 'yong mga gusto n'yong tutukan ni senator Angara pagdating sa education sector 'yong tingin 'yong mga pinaka problema ngayon. SNBA: I actively participate do'n sa mga hearing ni Senator Sherwin Gatchalian sa Committee on Basic Ed and do'n sa mga resource persons na nai-invite naming paulit-ulit na parang there's really a need to strengthen our curiculum and I think makikita 'yon as a reflection do'n sa resulta no'ng PISA na parang may kakulang kakulangan tayo do'n sa creative thinking pagdating do'n sa pag-solve lalong-lalo na ang math and science problem so I guess isa 'yon and then patuloy pa din 'yong problema natin ng kakulangan sa classrooms at saka pa'no ba 'yong complimentary ng public and private schools kasi at the moment pati 'yong mga private schools may may problema din sila dahil pakaunti ng pakaunti 'yong ah nag-e-enroll sa kanila ngayon. Question: bago na-appoint si Senator Angara bilang secretary maraming endorsement na mga senador ano 'to napag-usapan niyo ba before o nagsabi siya na gusto niya na malipat sa lugar? SNBA: ay hindi hindi niya nasabi pero parang automatic siya 'yong unang pumasok sa 'min ah kasi 'di ba aside from highly qualified alam din naman natin na ilang months na rin 'yong na lang 'yong term ni senator Angara kasi nag-fo-float din 'yong pangalan ni Senator Sherwin but may remaining three years pa si Senator Gatchalian dito sa sa senado unlike Sen Sonny um kumbaga buwan na lang 'yong binibilang. Question: pero 'yong solid seven bago 'yong kaniyang appointment na-discuss ninyo sa grupo itong possibility nga na maging DepEd secretary siya? SNBA: not personally kasi nga hindi pa kami talaga nagmi-meeting nagkita uh na sabay sa eh. Pero do'n sa viber group namin parang 'yon na 'yong naanuhan na. She's the most qualified for that position. Question: So ma'am 'yong meeting ninyo via Viber hindi pa kayo personal na nag-meeting ng solid seven. SNBA: Hindi pa kasi hindi pa kami kumpleto eh. Uh may parang 'yong schedule namin hindi uh nagtutugma na for example 'yong event kahapon sa Baler supposed to be uh madaming mag-a-attend at the beginning pero natira tatlo na lang do'n sa grupo namin 'yong naka-attend do'n sa event kahapon Question: so anong plano Ninyo ngayong by July nineteen na upo ng Senator Sonny Angara mayro'n ba kayong gagawing uh paano 'yong magiging proseso at ano na 'yong plano ng solid seven? SNBA: Actually ako nga personal lang ha i-re-request ko na baka puwede naman mag-attend ah baka puwede siyang mag-extend even just for a week kasi alam naman natin na ang opening session namin would be on July twenty-two. Eh technically that's our last opening. As a senator dahil graduating na nga kami eh. parang nakakalungkot lang do'n sa event na 'yon sa photo op. 'yong kumbaga 'yong class picture namin mawawala 'yong prince charming 'di ba? So sana Kahit 'yong event na 'yon eh maging kasama pa din namin siya. But ang narinig ko nga 'yong appointment niya would start ng so tingnan natin kung magagawan ng paraan na at least maka-participate pa rin siya sa opening session sa July twenty-two. Question: then last na lang ma'am do you think magiging smooth ang confirmation niya sa CA bilang dati n'yong kasamahan wala siyang magiging problema sa CA? SNBA: tingin ko naman bukod sa walang magiging problema and you know since highly qualified and very much competent kahit anong tanong ang iba't-iba 'to ng kay Senator Angara eh kayang-kaya niyang sagutin 'yan. Question: Ma'am 'yong appointment po ni how will disaffect 'yong work sa senate? Kasi considering na siya dapat 'yong papasok na ah chairman ng justice committee. Eh ilan na lang po 'yong lawyers dito? SNBA: Actually hindi nga 'yong naiisip ko kasi dahil may kakulangan ng abogado ngayon sa senado uh may mga committees kasi na dapat lawyers 'yong magiging chairperson so hindi ko alam kung sino pa 'yong lawyer na incumbent na puwedeng mag-take ng place ni Senator Angara kasi si tol nag-resign siya do'n sa posisyon na 'yon saka siya 'yong majority floor leader. si senator Koko naman minority floor leader. So I guess baka 'yong option is either sen Allan or sen Pia or baka puwede din 'yong minority floor leader uh magiging head ng isang committee like uh 'yong committee on justice. Or puwede din umpisahan na hindi na lawyer 'yong magiging chairperson ng committee on justice. Question: Ma'am with one less member ang solid seven ah pa'no 'yan makakaapekto kung ano 'yong magiging plano n'yo come ah ah July twenty-two onwards? SNBA: Parang I think ah weather six or seven we will still be the biggest block in the senate ah Kahit mawalan kami ng isa so I think that number ah can already matter. Pagdating do'n sa magiging direksiyon dito sa senado. Question: Hindi pa nag-decide kung ah minority o majority ang six bomb? SNBA: talagang ano in-adapt na hoy joke lang 'yon baka magsayaw ako dito bigla wait naalala ko tuloy 'yong birthday ko 'di ba parang 'yon 'yong sinayaw ay sorry ay oo nga. hindi pa nga kasi 'yong schedule namin hindi kami nagtutugma so hopefully bago sana mag uh July twenty-two eh nakapag-usap na kami pero ikaw personally kung uh ikaw masusunod uh sa tingin mo po mahirap ano eh mas maigi na pag-usapan namin as a group 'yong advantage and disadvantage but you know at the end of the day ang mahalaga eh kung sa'n kami uh makakatulong sa ating mga kababayan. So whether it's minority or majority but at the moment 'di ba 'yong naging posisyon namin it is parang kami 'yong independent block. Question: ma'am mag-move na ako sa new senate building. sinabi kasi ni SP Chiz Escudero kahapon na bakit daw kailangan paulit-ulit na sinasabi 'yong solid seven 'yong independent group and sa kaniya ay wala naman daw solid seven dahil ang either majority or minority ay pantay-pantay 'yong pagtingin niya ewan ko 'di ba itanong kayo ng itanong eh. Ba't daw kasi kailangan paulit-ulit na sinasabi ninyo 'yong solid seven na independent? SNBA: 'di ba parang natatanong kami as a group but 'di ba alam naman natin dito sa senado there's always a block 'di ba no'ng time nila Senator Joker Arroyo mayro'n silang Wednesday group uh tapos mayro'n din tayong mga Partido 'yong NP bloc, PDP bloc and macho bloc may Showbiz ano ba 'yong Showbiz? Apat na sikat so kaming anim we also form a group we are also a bloc. Question: Hindi naman parang posing like a force to recon with sa grupo ni SP Chiz? SNBA: hindi naman parang hindi naman gano'n 'yong we're not positioning ourselves na na gano'n . Question: Ah parang hindi pa kayo nag-uusap-usap? SNBA: Parang ayaw akong kausapin. Question: puwede naman daw po mag-text ka kay senator Cayetano. Para kayo internally ang� SNBA: I also have to respect the new chairperson of the committee so parang on my end kailangan kong antayin siya kung kailan niya ako gustong kausapin 'di ba? Kung baga pagbibigay galang ko na lang na siya na 'yong bagong chairperson no'ng committee. Parang sino naman ako para mag-insist sa kaniya na kausapin mo 'ko. Kung ayaw niya akong kausapin. Question: Hi ma'am Victoria po ma'am tomorrow 'yong hearing on the building dadalo po ba kayo and do you think kailangan pa po nang ganitong discussion? SNBA: well actually we will be monitoring the the hearing kasi I just found out na natanggal na pala ako do'n sa committee so i am no longer a member of the committee on accounts so akala ko kasi nasunod 'yong tradition like kasi do'n sa committee on tourism I was retained tapos ako 'yong ginawang vice chairperson but apparently dito do'n sa committee on account hindi na nga ako ah hindi na 'ko ginawang vice chairperson hindi pa 'ko ginawang member ng committee. So parang but you know at the end of the day mayro'n din namang ah tradisyon dito sa senado na kahit hindi ka member ng committee. Puwede ka pa rin naman mag-attend hindi ka nga lang puwedeng mag-vote at hindi ka rin puwedeng ah ano ba 'yon. Maging part ng quorum. Question: anong explanation sa inyo ba't tinanggal kayo? SNBA: Hindi ko nga alam eh kasi 'di ba hindi nga ako kinakausap Question: (audio not recorded) SNBA: alam mo no'ng umpisa ayaw kong isipin na may gano'ng anggulo eh pero habang tumatagal parang bumabalik pa rin tayo do'n sa Taguig Makati issue lalong-lalo na 'di ba na parang ah alam naman na iniisip natin na tumakbong local Question: in case na pagbigyan kayo na makausap sila at ma-address n'yo masagot di lahat ng concern you think mapa-pacify sila at ma-co-convince ng walang issue dito sa tinatayong senate building? SNBA: ako kasi 'di ba going back to the Makati Taguig going back to twenty sixteen twenty four hearings 'di ba ano ba talaga ang intensiyon? Ang intensiyon ba ay tapusin ang building malaman ng katotohanan ang building or is it all about politics like twenty sixteen 'di ba kung makikita n'yo same same template same component parang hindi pa nga siya informally or hindi pa nga niya pinapatawag 'yong mga staff whether DPWH 'di ba usually ang ang ah ano ba 'yan ang sistema pag na-appoint ka sa isang bagong puwesto you call your staff 'di ba you call your people and you introduce yourself na parang oh na 'yong mamumuno pagpapatayo ng senate building. Please introduce yourself. Never pa nila ginawa 'yon. Wala pang gano'n. It's more than a month. Hindi niya pa kilala kung sino 'yong mga tao na nagtatapos ng building whether it's DPWH or part of the SCP, or 'yong 'yong consultants na na-hire sowala pang wala pa siyang ginagawang gano'n. So kung gano'n 'yong action niya 'di ba sa malikot na isip na isip, puwede mong isipin. Ano ba talagang intensyon niya? 'di ba? Kasi bakit kailangan magkaro'n magpatawag ng hearing kaagad? I saw a copy of the letter eh 'yong letter n'yo sa DPWH parang June eighteen. So ilang araw 'di ba ano 'yong statement niya na parang hindi siya pinapansin eh technically if there was a proper turnover 'yong mga hinahanap niyang dokumento nando'n lang 'yon sa senate building and as chairperson of the committee on accounts he already has access to those documents na hinihingi niya but 'yon na nga eh hindi niya 'ko tinanong so nag-aantay din ako kasi may mga ibang data nasa cloud so on my end kailangan ko din malaman kanino sino ba 'yong bibigyan namin ng access to the cloud or 'yong mga gano'ng dokumento eh so far parang wala pang gano'ng transition and turn over kasi nga babalik na naman tayo do'n sa hindi pa niya ko kinakausap Question: ma'am so you think hindi kailangan 'yong hearing? SNBA: Sa akin may puwede namang ano eh 'di ba sana bago siya nag-conduct ng hearing pinakilala niya muna sarili niya. Tinanong niya 'yong mga tao. O ikaw. Direktor from DPWH. Anong function mo do'n sa building? Ikaw ano 'yong trabaho mo? Hindi niya pa ginagawa 'yon. So going back to my experience no'ng twenty kailan ba naubos na 'yon? Mga twenty fifteen ginamit niya 'yong hearing sa senado dahil diyan sa Makati Taguig issue Question: so puwedeng mangyari din... SNBA: eh 'di ba 'yong parang same senator, there's a building and there's a hearing. 'di ba? So kumbaga may tatlong component na eh. Question: Are you not bothered ma'am? SNBA: Ah ano lang, nakaka-ano lang is bakit kailangan mong gibain 'yong institusyon? Just because may gano'ng issue. Question: Si former SP Zubiri wala bang plano na mag-intervene para at least the mere fact na under his leadership naman po kayo as Committee on accounts wala ba siyang effort na at least kausapin na nga talaga kayo ni Senator Allan Cayetano. SNBA: di ko alam kung makikinig sa kaniya 'di ba tinanggal nga nila 'di ba? Question: so bukas ma'am 'di ba ma'am sabi n'yo parang opportunity n'yo to answer directly and publicly 'yong mga issues so bukas kahit hindi na kayo member pupunta kayo magmo-monitor lang SNBA: sige mag-mo-monitor muna tayo. Tingnan natin kung ano ba 'yong nagiging direksiyon kung kinakailangan ba talaga akong bumaba do'n or tingnan natin kasi baka nga 'yong hearing tomorrow would be an opportunity para makapag-usap kami. Sayang kasi ang alam ko dapat pinatawag niya 'yong staff ko this afternoon for a meeting sana pupuntahan ko na sa sa kuwarto niya dahil pareho naman kaming nandito sa senate building para makapag-usap or sayang kahapon nagkasalisi din kami ah 'di sana makausap ko na silang dalawa dahil magkasama pala silang dalawa do'n sa hallway kahapon. Q: So Ma'am wala kayong line of communication ni Senator Alan pag tini-text n'yo sumasagot or... SNBA: Tine-text? Hindi ko nga alam kung may number ako niya e.h Q: Hindi kayo nagi-initiate ng talks? SNBA: Hindi nga eh kasi nga 'di ba parang siyempre eh kumbaga as the new chairperson 'yong ah ano 'yon? ayoko naman na pangunahan siya 'di ba na kasi 'di ba parang alam ng mga na I have to wait kung kailan niya ako gustong kausapin or gusto niya ba talaga akong kausapin kasi baka ayaw naman talaga niya akong kausapin. Q: Pero ma'am confident kayo na wala silang makakalkal na anything irregular doon sa construction ng new Senate building? SNBA: Hhm basta the documents are there, the transcripts are there 'di ba? Malalaman nila na pag may mali 'yong contractor talagang katulad no'ng nabanggit ni Sen. Ping na 'di ba mayro'ng isang billing no'n na pina-hold ko kasi nga kinukuwestiyon ko kung ano 'yong sinisingil for the building. So talagang kumbaga iningatan natin 'yong pagpapatayo ng building kasi nga 'yon din 'yong bilin sa ni Senator Ping bago siya umalis at no'ng tinurn-over niya sa 'kin na kailangan itong building na 'to magawa ng tama, iconic, it's a legacy building, and the only way we can do that eh kung walang mga gano'ng irregularities. Q: Ma'am kahapon in-assure ni former Senate President Migz Zubiri na walang irregularity 'yong project also si SP Chiz Escudero mentioned that na wala naman silang binabanggit na allegation ng irregularity kaya nagtataka din daw siya bakit may mga gano'ng reaction 'yong ibang binanggit niya 'yong mga ibang tao ah do you think this although sinabi nila na walang ah irregularity is this a case of the Senate washing its dirty linen in public kung itutuloy 'yong hearing tomorrow ng hindi pa nag-uusap in private 'yong mga senators regarding this matter? SNBA: Eh kasi nga 'di ba? Parang ngayon naisip ko parang ito bang building nagagamit lang kasi mayro'n kaming political issue 'di ba which, nakakalungkot? No'ng una ayaw ko maniwala eh pero habang tumatagal parang do'n tumutumbok na nagagamit lang 'yong Senate building for our, for his issue 'di ba. At saka sasagutin ko lang 'yong sinasabi mo na parang there's no allegation? Q: Of irregularity sinasabi. SNBA: Parang the way they frame their answer hindi gano'n 'yong dumadating and marami rin naman tayong kaibigan na colleagues ko sa Senate. They've been going around and telling stories about me and the building kaya hindi totoo na I am being defensive 'di ba? ang masakit patalikod niya kaming sinasaksak. Q: Si Sen. Alan? SNBA: Basta. Q: Sino sa kanilang dalawa? SNBA: Isipin n'yo na lang kung sino sa kanilang dalawa. Basta may ano, basta may nag-iikot kung anu-ano 'yong sinasabi. Q: Ma'am hindi daw kayo nagbibigay ng update sa ibang senator? SNBA: Ah hindi 'yan totoo. At the very beginning nag-present ako do'n sa lounge para ipakita 'yong design, 'yong interior, and then after that nagbigay ako ng instruction sa staff ko na isa-isahin n'yo 'yong mga senador tapos kung gusto nilang magpa-one on one briefing na in fact si Senator Bong nag-briefing sila, sa office ni Senator ni SP Chiz 'no hindi pa siya SP nag-briefing na din 'yong staff ko do'n sa staff nila na they can ask thing about the building whether it's cost, design, timeline. Ang nakakalungkot kasi 'yong bagong chairperson ng committee as usual absent na naman siya so hindi siya nag-attend no'ng briefing ko 'di ba? Which, 'di ko naman kasalanan. And 'di ba babalikan ko mag-ti-three years na kami na nakaupo 'di ba bakit ngayon and it's not as if hindi ko pinag-uusapan 'yong building 'di ba sa inyo nga dalawang beses na 'ko nag-briefing sa inyo 'di ba? What more pa sa kanila na 'di ba dapat sa noon pa lang they actively participated already 'di sana hindi nadi-delay ngayon 'yong project dahil ang concern ko ngayon--concerned sila sa cost? Talagang ako mas nagiging concerned pa ako ngayon sa cost kasi each day na nade-delay hindi naman bumababa ang presyo ng materyales ng construction 'di ba? 'Yong dollar magkano na, 'yong gasolina magkano na? So lahat 'yan ah mag-a-add-on 'yan do'n sa cost no'ng no'ng construction. Kaya nga uh there's a need to do it fast kasi isa 'yon do'n sa way para makatipid do'n sa construction. Q: Specific lang po to the rooms 'yong para supposedly sa regional senators. Isa po kasi 'yan sa concerns na parang medyo nasa malayong future pa 'yon if ever mangyari. Possible po ba na hindi siya isama do'n sa magiging final? SNBA: Hindi, actually isa 'yon do'n sa naging VO yata I'm just not sure which number. Kasi nga originally ah, kasi this was started during the time of Minority floor leader Koko no'ng siya pa 'yong SP and then si Sen. Ping 'yong accounts. So during that time 'di ba sa umpisa no'ng Duterte administration parang mukhang matutuloy 'yong federalism. So 'yong naging original ano niya is 465 but apparently hindi na nga nasunod 'yon so kailangan i-reconfigure 'yong building para twenty-four senators na lang 'yong gagamit nito. Q: So ma'am sa current design niya po it's only for twenty-four senators. SNBA: Yes. Q: Question on cost. SNBA: Ah yes siyempre every time may ano 'yon eh each time magpapare-design. May cost 'yon. So for example si Sen. Robin. Nakita niya na walang prayer room. So isa do'n sa naging ano is to redesign a portion do'n sa isang tower to accommodate ah prayer room. So may mga gano'ng ano kasi 'yon na nga 'di ba parang sa construction naman talagang pabago-bago 'yan. Q: Ma'am do'n lang sa tawag dito ang binabanggit kasi ng grupo po nina Sens. Cayetano and Escudero ay actually 'yong DPWH lang naman daw 'yong parang tina-target tinutumbok at hindi naman kayo but ah is that something na paniwalaan oh actually ay kayo ang target? SNBA: ano nga ba 'yong saying na ano 'yong hindi you fool me once ano 'yon? You fool me once shame on you, you fool me twice shame on me. So babalikan ko ulit 'yong nangyari no'ng 2015 'di ba? Parang nag-umpisa sa ano lang ah ito naman 'yong tinutumbok ta's hanggang nanganak na kung anu-ano na 'yong pumasok do'n sa hearing. So siyempre ah on my end, I have to prepare na kasi napagdaanan ko na to eh na parang ah na-de-de javu na nga ako sa mga nangyayari ngayon na dapat paghandaan ko na hindi na dapat maulit 'yong ganitong sistema na nagagamit 'yong Senado for personal ano ba 'yan ah personal ambition or vendetta. Q: Pero sinabi n'yo na it all boils down sa Makati, Taguig City, turf war. So, siguro paki-clarify lang ah dahil ba mayro'ng Binay like you or your sister, running for mayor sa Taguig o ano? SNBA: Ah well nakikita natin scenario at puwede din siya magpatakbo 'di ba? Another candidate can enter the picture. Which they also have done no'ng 2016. Q: Kailan n'yo na nakikita 'yong transfer considering the delays? Dati kasi first quarter of 2025, dahil sa delays po kailan na po? SNBA: Naku! Ay parang hindi na, hindi ko na siya maaabutan, sayang. Q: Pagbalik mo. SNBA: Tingnan natin kung babalik pa ko. Q: Ma'am clarify lang po 'yong sinabi n'yong isang isang senador sowing intrigues against you and 'yong Senate building sorry Ma'am ah, is this Senator Alan Cayetano? SNBA: Mag-ano na lang kayo, maki-Marites kayo kung sino. Q: Is it SP Chiz? SNBA: Basta maki-marites na lang kayo. Q: Pero may isang senador ma'am na nag-so-sow ng intrigue against you and the new Senate building. SNBA: Yeah and my colleagues, hindi lang ako, sa grupo namin. Q: [ano ang kinakalat] SNBA: Parang may gano'ng irregularity or whatever parang gano'n lang naman 'yong kuwento sa 'kin. Q: May issue of corruption ma'am na sinasabi? SNBA: hindi naman 'ata do'n sa ano. Q: Naniniwala kayo na magagawa 'yon no'ng senador na siraan kayo or mag-peddle ng lies based sa pagkakakilala niyo po sa kaniya? SNBA: Capable. Q: Ma'am hindi pa dapat gawin dahil lahat pagsususpetsahan... SNBA: Gano'n eh i-marites n'yo na lang, do your homework. Kaso lang 'di ba ang lungkot lang kasi paalis na nga tayo with barely a year okay na sana 'yang samahan tapos parang may mga ganitong gulo-gulo na parang ano na-to-trauma ako dito. Q: Ma'am balikan lang yung sabi ni SP Chiz kasi concerned lang daw siya do'n sa malaking gagastusin ang iniingatan lang daw po niya ay 'yong pera ng bayan parang gano'n 'yong kaniyang 'di ba parang sinabi niya kahapon. SNBA: Ano 'yong sinabi niya hindi daw makayanan ng konsiyensya? Para sa 'kin din hindi ko rin makayanan ng konsiyensya ko na nagbabayad tayo ng one hundred million pesos diyan sa open space parking 'di ba? Nagbabayad tayo ng almost four hundred million this itong office space plus the parking na ilang taon na and kung hindi natin tatapusin. Tuloy-tuloy'yong gano'ng gastos 'di ba? Gagastos tayo ng four hundred million sa isang bagay na hindi naman magiging pagmamay-ari ng Senado na at the end of the day itong building na to ano ba to, fifty years na ba to or more or less 'di ba? Kasabayan 'ata 'to ng Sofitel eh. So matandang building na rin to. I think this building is due for a major rehab so bakit naman gagastos ang Senate sa isang property na hindi pagmamay-ari and way back no'ng pinag-uusapan at inapprove namin 'tong building na to na naging bahagi si SP Chiz do'n sa paglipat 'yon talaga 'yong number one na naging consideration na kumbaga patuloy 'yong ano eh 'yong bleeding do'n sa rental payments ng Senado and we want to stop that billing na kung babalikan nga natin kung noon pa siguro nagpatayo ng building ah mas malaki 'yong natipid no'ng Senate kasi mahihinto na 'yong itong rental expense ng Senado. Q: 'Yon din sabi kahapon ni Senator Chiz na ano 'yong sinasabi nilang ma-de-delay eh tuloy naman 'yong trabaho doon wala naman may pina-suspend lang sa 'yong hindi pa naman ongoing so there's nothing daw na made-delay, ano daw po ba 'yong sinasabi mo? SNBA: At the moment may delay na. And ang pagkarinig ko 'yong contractor humihingi na siya ng suspension which will result to a charge do'n sa Senate. Kasi 'yong cost ng 'yong... mayro'n kasing kailangan i-resolve do'n sa building na hindi ah matutuloy. Hindi makaka full blast do'n sa construction. Kasi may mga issues na kailangan i-resolve no'ng bagong chairperson but hindi nga niya inaalam kung ano 'yon or so talagang made-delay. Delayed na siya kahit sabihin niya na tuloy-tuloy 'yong trabaho no'ng do'n sa building may mga trabaho na hindi nila kayang ituloy kasi may mga bagay na kailangan desisyunan para matuloy tuloy 'yong paggawa. Q: Ma'am sabi ni former SP Zubiri mag-ge-generate ng income pa itong bagong Senate building. Mayro'n na ba kayong computation magkano yearly at mababawi din ba agad magkano 'yong ginastos do'n sa construction. SNBA: 'Yong bawi mga makukuha siya hindi lang naman do'n sa rental eh. 'Yong the mere fact na hindi na magbabayad 'yong ah Senate ng rent. Tapos 'yon nga 'yong isang buong floor ng seventh floor. Ang magre-rent do'n 'yong Commission on Appointments, tapos 'yong Landbank magtatayo na talaga sila ng branch, hindi lang 'yong katulad dito sa GSIS so I think 'yan mayro'n ding ah rental for the Senate, and then during my time may mga ano na nga eh may proposal na nag-submit na si Starbucks sino pa ba mga coffee so may mga gano'ng proposals na natatanggap 'yong Senado for them to rent space Q: Na-approve na ba ang Starbucks? SNBA: Ay hindi pa nga eh 'di ba pero nag-submit lang sila ng letter. Starbucks at saka Coffee Bean 'ata or Seattle's Best basta may mga gano'ng ano na ah inquiries about the building. Q: Ma'am any comment doon sa thirty-five pesos wage hike para sa mga ah private ah workers sa NCR bilang possible future Makati mayor? SNBA: Well siyempre in a way we also welcome 'yung thirty-five pesos pero babalikan natin na dito kami sa Senado pinasa namin 'yong one hundred pesos so siyempre 'yon pa din 'yong ah goal namin is ah mabigay 'yong additional one hundred pesos para sa ating mga manggagawa. So 'yon din isang component din 'yon na puwedeng additional cost do'n sa building 'yong pagtaas ng suweldo no'ng mga empleyado 'di ba. Q: Ma'am on Mayor Alice Guo lang. any comment po sa how things returning out and ang Office of the Solicitor General sabi nila magpa-file na rin sila ng quo warranto within the month. SNBA: Ah well we welcome 'yong mga filing. Pero kung ako personally parang medyo nababagalan ako do'n sa, parang ang tagal bago siya makasuhan or mahuli 'di ba? And habang tumatagal hindi natin alam baka bigla na lang siya mag-disappear or mawala so lalong-lalo na ngayon mukhang hindi na siya mag-a-attend 'ata or ayaw na niyang mag-attend ng hearing. Q: So ma'am ah you think she's guilty? SNBA: Based do'n sa mga ano ko talagang questionable 'yong how she acquired her birth certificate. Q: So what should be done ma'am? SNBA: eh 'yon na nga eh. So dapat 'yong mga concerned na departments should act already para talagang mapanagot na niya si Mayor do'n sa mga ginawa niya. Q: On that note, thank you ma'am. SNBA: Ako ba buena mano dito? Ay live pa ba ulit? Thank you.