Statement of Senator Risa Hontiveros on the appointment of Senator Sonny Angara as DepEd Secretary

Ngayong may kinakaharap tayong krisis sa edukasyon, mabuti at may pinili ang Presidente na mas kwalipikadong Education Secretary.

Sen. Sonny Angara is one of the most qualified and acceptable DepEd Secretaries among education reform advocates.

Bilang nakasama at nakatrabaho, mula sa Kamara hanggang sa Senado, Sen. Sonny's work as legislator and as member of EDCOM 2 speaks volumes of his commitment and aspiration for a better education sector.

Still, Sen. Sonny will have a lot on his plate as Education Secretary. Bukod sa krisis sa edukasyon, kailangan niyang mas palakasin at patatagin pa ang sistema ng edukasyon, at patuloy na pagmalasakitan ang ating mga education workers and learners.

Inaasahan ko rin na masinop niyang gugulin ang pondo para sa edukasyon at mahikayat niya ang lahat ng sektor ng ating lipunan na magtulungan para sa mas dekalidad na sistema ng edukasyon.