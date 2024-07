Statement of Senator Joel Villanueva on the P 35 daily minimum wage hike for NCR workers

July 2, 2024

While we welcome the P35 daily minimum wage hike, this is not enough to cover the daily needs of our workers, especially those who need to provide for their families.

This is exactly why we have been pushing for the inclusion of living wage as one of the criteria in determining the minimum wage, in line with the mandate of the Constitution.

Living wage will consider the employees' and their families' nourishment, clothing, shelter and education, and general well-being. As the new Committee on Labor Chair, we will prioritize Senate Bill No. 2140 once the session resumes.

Bagama't welcome po para sa atin ang P35 daily minimum wage hike, batid po nating hindi ito sapat para matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga manggagawa at nang kanilang mga pamilya.

Ito po ang dahilan kung bakit isinusulong natin ang ingklusyon ng living wage bilang isa sa mga pamantayan sa pagtukoy ng minimum wage, alinsunod na rin po sa ating Saligang Batas.

Kasama po sa pamantayan ng living wage ang pag-konsidera kung ang sahod ay natutustusan ang pagkain, sapat na nutrisyon, maayos na tirahan, at ang pag-aaral ng kanilang mga anak.

Bilang bagong Committee on Labor Chair, bibigyang prayoridad po natin ang pagdinig sa Senate Bill No. 2140 sa pagbubukas ng sesyon ng Senado.